Нарочницкая: «Россия – это уменьшенная копия мира, где есть многообразие»

В Казани в рамках всероссийской научной конференции «Защитники Отечества. Земные и небесные» с докладом выступила доктор исторических наук, президент Фонда изучения исторической перспективы, член Общественной палаты РФ Наталия Нарочницкая. Ее выступление было посвящено возвращению украденных, на ее взгляд, смыслов Великой Победы.

«Сегодня, в год юбилея величайшей Победы, мы переживаем новое противостояние, когда Запад вновь обрушивает на нас всю свою ненависть и ревность. Нам нужно вернуть [подлинные] смыслы Великой Победы, которые являются скрепой и опорным пунктом нашего общероссийского национального и исторического сознания», – сказала Нарочницкая на пресс-подходе.

Спикер также подчеркнула особую роль единства народов России.

«Мы помним, что еще в дружине киевского князя, как писал Ключевский, был целый интернационал. На Западе создавались моноконфессиональные, моноэтнические общества, а если завоевывались территории, то люди изгонялись или ассимилировались. В России никогда этого не было. И это такое бельмо на глазу у наших недругов», – заявила она.

Отдельно Нарочницкая рассказала о том, что назвала попытками фальсификации истории со стороны западного общества. Особенно важно развенчивать утверждения, уравнивающие коммунизм и нацизм, принижающие роль России в победе над фашизмом, развенчивающие имя Сталинграда, убеждена она.

«Сегодня, особенно здесь, в Татарстане, в Казани, в столице евразийской ипостаси России, я вижу, что Россия – это уменьшенная копия мира, где есть многообразие. И оно достаточно гармонично. Никто не призывает уничтожить вашу идентичность, совершенно верно? Потому что есть что-то, что объединяет. И одним из этих «что-то» является память о Великой Отечественной войне, о которой нужно умело развенчать все коварно вброшенные мифы и извращение этих смыслов», – уверена Нарочницкая.

Она также связала важность образования, просвещения молодежи с идущей сейчас в мире, по ее словам, гибридной войной.

«Сейчас у нас гибридная война. Она идет в душах людей гораздо в большей степени, чем раньше, потому что мы живем в информационном обществе, в котором манипуляция сознанием – это один из главнейших инструментов политики. Мы видим, что финансовая удавка, экономическая удавка – мы с ними справляемся. Военная – на Западе признают, что наша армия стала за это время самой сильной в мире. А вот мировоззренческая борьба идет через интернет, через электронные СМИ, фильмы. Поэтому просвещение, образование, особенно молодежи, – это очень важная сейчас задача. На мой взгляд, гораздо более важная, чем даже всякие технологические прорывы», – подытожила президент Фонда изучения исторической перспективы.

В лектории присутственных мест Казанского кремля открылась всероссийская научная конференция «Защитники Отечества. Земные и небесные». Приурочено мероприятие к Году защитника Отечества в России и 200-летию памяти императора Александра I (1777–1825). Участие в ней принимают историки, архивисты, представители музейного сообщества из Москвы и Подмосковья, Калининграда, Республики Татарстан.