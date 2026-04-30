Общество 30 апреля 2026 15:33

Нарколог заявил, что запивать шашлыки алкоголем – вредно

О вреде употребления алкогольных напитков вместе с шашлыками рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин. По его словам, такое сочетание может стать причиной отравления, а также инфаркта и инсульта. Врач отмечает, что спиртное вместе с жирной жареной пищей многократно усиливает риск для здоровья.

«Такой микс грозит резким ухудшением работы поджелудочной железы и печени, нарушением процессов пищеварения и сгущением крови, из-за чего увеличивается риск тромбозов и нагрузка на сердце, что может привести к сердечно-сосудистым осложнениям», — сказал врач в беседе с «Радио-1».

Холдин добавил, что употребление шашлыка вместе с алкогольными напитками увеличивают риск обезвоживания. Специалист посоветовал за один прием употреблять не более 200 граммов шашлыка, запивая мясо морсами или водой.

