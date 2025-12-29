Нарколог рассказал, почему Новый год лучше отмечать без алкоголя

Главный внештатный нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин предложил рассмотреть новогоднюю ночь без алкоголя как путь к более яркому и здоровому празднику.

Специалист заявил, что отказ от спиртного позволит встретить утро 1 января без головной боли, слабости и отеков.

«Это гарантирует глубокий сон и сохранит энергию для всего, ради чего и существуют каникулы — для активного отдыха, прогулок и игр. Вы войдете в новый год с бодростью и стабильным самочувствием», — отметил Холдин.

Он подчеркнул, что такой формат праздника не только экономит силы, но и задает здоровый тон всей новогодней неделе, позволяя вернуться к работе отдохнувшим.

Особенно важно, по словам нарколога, отмечать праздник трезво в семьях с детьми, показывая им пример того, что настоящее веселье не зависит от алкоголя.