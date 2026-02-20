Нарколог рассказал, почему нельзя снимать стресс алкоголем

Психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин в беседе с «Радио 1» рассказал, почему опасно снимать стресс алкоголем.

По словам эксперта, спиртное лишь временно притупляет тревогу, а расплата за это бывает тяжелой – страдают сердце, сосуды, мозг и печень. Из-за повышенной нагрузки на сердце начинаются перепады давления, а в печени алкоголь может вызвать опасное перерождение клеток, что может в итоге привести к циррозу.

«Страдает и нервная система: ухудшается сон, снижается способность к концентрации внимания и усиливается тревога», – отметил врач.

Кроме того, алкоголь нарушает гормональный баланс – снижает уровень тестостерона, что ведет к ослаблению полового влечения. Более того, этанол ухудшает качество сперматозоидов, что может негативно сказаться не только на здоровье самого мужчины, но и его будущих детей.