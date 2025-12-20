Нарколог рассказал о том, как курение влияет на внешний вид

Курение не только наносит вред внутренним органам, но и отражается на внешнем облике человека. Совокупность типичных изменений, вызванных потреблением никотина, специалисты называют «лицом курильщика». Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

По словам эксперта, курение повреждает эластин и коллаген, а также ухудшает снабжение тканей кислородом. Именно эти процессы и приводят к изменению внешности.

«К основным признакам "лица курильщика" относятся преждевременные глубокие морщины, особенно заметные вокруг глаз и губ, серый или желтоватый тусклый оттенок кожи, потеря здорового блеска, снижение ее упругости и повышенная сухость», – пояснил Холдин.

К дополнительным симптомам он отнес отечность лица, появление сосудистых сеточек и пигментных пятен.

Врач также отметил, что никотин вредит коже как изнутри, так и снаружи: во время курения на лицо оседает тонкая пленка из частиц дыма. Она действует подобно ультрафиолету, ускоряя фотостарение кожи даже в отсутствие солнечного света.