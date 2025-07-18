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Общество 18 июля 2025 20:45

Нарколог рассказал, чем опасны электронные гаджеты для курения летом

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Электронные сигареты и вейпы могут стать особенно опасными в жаркую погоду. Об этом предупредил главный внештатный нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, его слова приводит «Радио 1».

Холдин отметил, что при высокой температуре жидкости в устройствах испаряются быстрее, что усиливает выброс токсичных веществ. Эти испарения раздражают дыхательные пути и могут спровоцировать заболевания.

Кроме того, жара и курительные гаджеты действуют в тандеме: оба фактора способствуют обезвоживанию и сгущению крови. Особенно опасны устройства с никотином – он сужает сосуды, повышает давление и увеличивает нагрузку на сердце.

Симптомы обезвоживания, такие как сухость во рту, головная боль и головокружение, могут стать первыми признаками того, что организму становится тяжело справляться с таким стрессом.

#вейпы #электронные сигареты #полезная информация
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