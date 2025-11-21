Нарколог рассказал, чем опасно курение во время приема антибиотиков

Помимо алкоголя, эффективность антибактериальной терапии может снизить курение. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил внештатный специалист Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

По его словам, никотин и прочие токсичные вещества, содержащиеся в табачном дыме, ослабляют иммунную систему. Это подрывает естественную способность организма противостоять бактериальной инфекции.

«Также курение в период лечения антибиотиками увеличивает нагрузку на печень, поскольку ей необходимо выводить как компоненты сильнодействующих препаратов, так и табачные токсины. Если же речь идет об инфекциях дыхательной системы, то курение напрямую препятствует выздоровлению, раздражая слизистую бронхов и усугубляя воспалительный процесс», — пояснил Холдин.

Врач настоятельно рекомендовал принимать антибиотики исключительно по назначению врача и на весь период лечения отказаться от вредных привычек.