Нарколог предупредил об опасности средств от похмелья

Большинство народных методов и лекарств от похмелья малоэффективны и могут нанести дополнительный вред организму, отравленному алкоголем. Об этом «Радио 1» сообщил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин.

По его словам, популярные «средства от похмелья» способны лишь ненадолго уменьшить тошноту и головную боль, но не устраняют основное токсическое воздействие алкоголя.

Холдин отметил, что надежда на лекарства и БАДы может быть опасной: они не защищают сердце, печень и мозг от последствий употребления алкоголя, а в некоторых случаях даже усиливают вред. Так, обезболивающие повышают нагрузку на печень и почки, а препараты с фенобарбиталом в сочетании с алкоголем могут вызвать психоз или привести к коме.

Специалист подчеркнул, что нельзя пытаться облегчить похмелье новой дозой алкоголя, кофеином или энергетиками – это только ухудшит состояние. Единственным надежным способом избежать похмелья он назвал отказ от употребления спиртного.