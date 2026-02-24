Нарколог предупредил о рисках употребления алкоголя в морозную погоду

Употребление алкоголя зимой может представлять дополнительную угрозу для здоровья. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил врач-нарколог Алексей Казанцев.

По его словам, в состоянии алкогольного опьянения человек хуже воспринимает окружающие условия, в том числе низкую температуру воздуха. Алкоголь вызывает расширение сосудов, из-за чего возникает ощущение тепла, однако фактически организм теряет тепло быстрее.

Также спиртное снижает координацию движений, замедляет реакцию и ухудшает способность оценивать риски.

«Один неосторожный шаг и падение в сугроб могут стоить жизни или закончиться ампутацией конечностей. Именно для предотвращения таких случаев нужны специализированные учреждения. Состояние опьянения непредсказуемо. Человек может быть тихим, а потом резко стать агрессивным. Даже небольшая доза алкоголя приводит к психомоторному возбуждению», – объяснил эксперт.