Нарколог объяснила татарстанцам, почему лучше не выпивать в Новый год

Даже незначительное потребление алкоголя может нанести вред здоровью. Как отметить Новый год без употребления спиртного, рассказала «Татар-информу» заместитель главного врача Республиканского наркологического диспансера Татарстана и главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РТ Резеда Хаева.

«Связь пьянства и алкоголизма с заболеваниями внутренних органов хорошо известна. В первую очередь от алкоголизма страдает печень, может нарушиться пищеварение, жировой обмен, возникают гипертоническая и ишемическая болезни сердца, хронические заболевания легких, воспалительные заболевания мочевыводящей системы, значительным изменениям подвергаются железы внутренней секреции», – отметила врач.

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Помимо этого, алкоголь оказывает негативное влияние на психическое здоровье человека и может стать причиной депрессии. Постепенно развивается зависимость, которая приводит к серьезным психическим расстройствам. Алкоголь может вызвать проблемы с когнитивными функциями – ухудшается память, мышление и концентрация.

Алкоголь токсичен для организма человека в любом количестве. Главный нарколог Татарстана подчеркнула: безопасной дозы спиртного не существует.

«Его коварство в том, что у большинства людей употребление алкоголя незаметно переходит в привычку, а привычка – в болезнь, которая называется алкоголизм, когда человек теряет контроль не только над количеством выпитого спиртного, но и над собственной жизнью», – заметила Резеда Хаева.

Отравление алкоголем возникает, когда в организм за короткий период попадает много алкоголя. Основные симптомы алкогольного отравления: боль в животе, тошнота, рвота, головная боль, снижение артериального давления, покраснение лица или, наоборот, бледность кожных покровов, общая слабость, головокружение, одышка, потеря сознания, судороги.

Если есть подозрение, что человек отравился алкоголем, необходимо вызвать скорую помощь. До приезда врачей стоит обеспечить больному приток свежего воздуха, привести в сознание, поместить его в положение сидя, чтобы он не захлебнулся рвотными массами, и провести промывание желудка. Если он без сознания – уложить на бок и контролировать дыхание.

В состоянии тяжелого алкогольного отравления при остановке дыхания и прекращении сердечной деятельности необходимо незамедлительно провести непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Алкогольное отравление требует лечения специализированными методами в стационаре.

«Впереди всех нас ожидают длинные каникулы с непременными застольями. Как избежать негативного влияния алкоголя на организм в новогодние праздники? Ответ прост – не употреблять его вообще. Праздник может пройти весело и без него. Заранее продумайте программу: интересные игры, конкурсы, темы для бесед, подберите зажигательную музыку для дискотеки, запланируйте легкую прогулку по украшенным новогодними огоньками улицам. В новогодние каникулы больше времени проводите на свежем воздухе. Всей семьей можно организовать катание на коньках, санках, лыжах, запланировать посещение театров и выставок. Ваш организм непременно скажет вам за это спасибо», – подчеркнула специалист.

Материал подготовлен по заказу ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики».