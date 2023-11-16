Нарколог объяснил, как бросить курить

Чтобы бросить курить, важно желание это сделать, в остальном помогут нарколог и психолог. Об этом «Татар-информу» рассказал заведующий амбулаторным отделением №2 Республиканского клинического наркологического диспансера, врач психиатр-нарколог Булат Гатин.

Ежегодно в третий четверг ноября в большинстве стран мира отмечается Международный день отказа от курения. В этом году эта дата пришлась на сегодня, 16 ноября.

«Как правило, люди начинают курить из-за интереса и среды. Подростки хотят быть частью своего социума, где употребляют никотин, им может быть это любопытно. Взрослые люди превращают курение в некий ритуал, способ скоротать время и делать перерывы от работы», – объяснил нарколог.

Когда люди начинают курить, они практически не задумываются о проблемах со здоровьем, к которым приводит эта вредная привычка. По его словам, сигареты, как классические, так и электронные, вызывают заболевания сердечно-сосудистой системы, чаще всего хроническую ишемическую болезнь сердца и артериальную гипертензию. Кроме того, легкие курильщиков подвержены частым восполительным процессам. Горячий дым, который поступает в легкие, меняет структуру слизистой и повреждает ее. Это вызывает различные болезни, начиная с хронических простудных заболеваний до рака.

«У курильщика нарушается слизистая желудка, что может спровоцировать возникновение злокачественных опухолей. Под ударом также нервная система. Курение отражается на поведении человека, он вредит не только себе, но и окружающим: дома – семье, на работе – коллегам», – добавил он.

Самое главное в борьбе с этой зависимостью – желание человека. Безусловно, у курильщиков есть физическое влечение, но основная зависимость – психологическая.

Тем, кто хочет бросить курить, Булат Гатин посоветовал обратиться к наркологу и психологу.

В результате совместной работы со специалистом человек прорабатывает свою тягу, учится жить и справляться с ней. А вот как именно бросать, человек решает сам: кто-то выбирает прочтение книг, кому-то подойдут аутотренинг, пластыри либо таблетки.

«Но самое основное – это желание. Все начинается с осознания проблемы. Если человек действительно хочет бросить курить – он сделает все возможное, чтобы избавиться от этой зависимости», – заключил нарколог.