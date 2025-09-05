news_header_top
Общество 5 сентября 2025 16:41

Нарколог: Курение среди подростков повышает риск употребления наркотиков

Подростки, начавшие курить, гораздо быстрее, чем взрослые, становятся зависимыми от никотина. Кроме того, они чаще склонны к экспериментам с наркотическими веществами по сравнению со своими некурящими сверстниками. Об этом «Радио 1» рассказал психиатр-нарколог и главный внештатный специалист минздрава Московской области Виталий Холдин.

По его словам, мозг подростка находится в фазе интенсивного развития, и никотин легко вмешивается в механизмы выработки дофамина.

Особую обеспокоенность вызывает связь между курением в юном возрасте и употреблением наркотиков.

«Связь между пробой никотина и пробой наркотиков у подростков действительно есть. То есть курящие подростки пробуют наркотики чаще, чем некурящие», – пояснил нарколог.

Он также подчеркнул важность максимально отсрочить первую пробу никотина, включая электронные сигареты. Идеальным вариантом, по его мнению, является полное исключение никотина и алкоголя из семейной среды, чтобы дети не воспринимали вредные привычки как норму.

