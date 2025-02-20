Нарколог назвал главный признак алкогольной зависимости

Алкогольная зависимость развивается индивидуально и зависит от множества факторов. Некоторые люди сталкиваются с этой проблемой через несколько лет после начала употребления алкоголя, тогда как другие могут столкнуться с ней гораздо раньше.

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» отметил, что основным признаком зависимости является неспособность контролировать количество потребляемого алкоголя, что приводит к чрезмерному употреблению и последующей потере памяти.

Дальше, по словам нарколога, начинается опохмеление, которое является второй стадией зависимости.

«Стандарты лечения в государственной наркологии — 21 день. Туда входит дезинтоксикационное воздействие — выведение продуктов распада алкоголя. Далее следует общеукрепляющая терапия с витаминотерапией, направленные на лечение определенных органов, которые пострадали (печень, сердце, поджелудочная железа). Подключаются препараты, улучшающие память, мышление, трофику головного мозга. Оказывается психологическая и психотерапевтическая помощь», — рассказал Казанцев.

Психологическая поддержка и участие в группах взаимопомощи играют важную роль в процессе выздоровления, добавил эксперт.