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Ру Тат
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Происшествия
31 октября 2022  17:04
Полина Шевчук

Наркокурьеры из РТ, пойманные с синтетикой почти на 500 доз, получили 18 лет на двоих

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В Татарстане вынесен приговор двоим жителям Бугульмы. 22 и 23-летние мужчины признаны виновными по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В суде установлено, что в декабре прошлого года наркокурьеры приобрели 600 г синтетики. После расфасовали их на 463 дозы и собирались оставить в закладках. Молодые люди были задержаны.

Подсудимые свою вину признали. Суд назначил бугульминцам наказание в виде 9 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

#наркотики #синтетические наркотики #Прокуратура РТ
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