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Наркодиспансер РТ будет отучать лишенных прав водителей ездить пьяными с помощью VR-очков
Республиканский клинический наркологический диспансер Татарстана и автономная некоммерческая организация «Зеленый круг» подписали соглашение о сотрудничестве по общероссийскому социально-просветительскому проекту «Автотрезвость». Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.
В диспансере ведут постоянный лекторий для водителей, лишенных водительского удостоверения за управление транспортным средством в состоянии опьянения. После соглашения этот лекторий будет дополнен обучающим модулем «Автотрезвость: вождение и алкоголь несовместимы».
Занятия будут проводиться с использованием очков-тренажеров «Фатальное зрение». Фактически обманывая зрение, VR-очки позволяют передать эффект алкогольного опьянения без единой капли алкоголя и помогают имитировать поведение и реакции нетрезвого человека.
Директор АНО «Зеленый круг», координатор проекта «Автотрезвость» Юлия Денисова провела образовательный семинар для сотрудников наркодиспасера, она рассказала о статистике нетрезвого вождения в России, о законодательной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии и о роли каждого в предотвращении ДТП с участием пьяных водителей.
«Мы должны сформировать в сознании автомобилистов безусловное понимание, что алкоголь и вождение несовместимы», – отметил главный врач Республиканского наркодиспасера Ренат Уткельбаев.
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