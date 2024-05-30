«Нарисовали» надгробий на 38 млн: за что лишился звания и сел экс-сотрудник Военкомата РТ
В Казани суд поставил точку в деле об аферах с установкой памятников на могилах ветеранов Великой Отечественной войны. О том, как работала схема, придуманная экс-начальником отдела Военкомата РТ, как он с приятелями отмывал деньги на установке надгробий для ветеранов и скольких миллионов на этом недосчиталось Министерство обороны РФ, – в репортаже.
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Игоря Скорохода и Бориса Тутаева признали виновными в мошенничестве и приговорили к реальным срокам
Советский суд Казани вынес приговор по делу об аферах с установкой надгробных памятников ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий. Экс-начальника отдела социального обеспечения Татарстанского военкоматаИгоря Скорохода и владельца нескольких похоронных бюро Бориса Тутаева признали виновными в мошенничестве и приговорили к реальным срокам.
«Игоря Скорохода признать виновным и приговорить к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением звания подполковника. Бориса Тутаева приговорить к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима», — объявил судья.
Кроме того, судья постановил удовлетворить гражданский иск Министерства обороны РФ на сумму 38 миллионов рублей и взыскать эту сумму с Тутаева и Скорохода. Отдельно суд постановил взыскать со Скорохода еще полтора миллиона за махинации с уменьшением срока выхода на пенсию для его знакомого.
Адвокаты подсудимых рассказали «Татар-информу», что с приговорами для своих подзащитных не согласны – Игорь Скороход полностью не признал вину, Тутаев признал ее частично. Оба намерены обжаловать решение суда.
«Получали деньги за надгробия ветеранам, которых никогда не существовало»
Это дело Советский суд Казани начал рассматривать в январе 2022 года. Первая информация о махинациях с установкой надгробий появилась за два года до этого – тогда стало известно о задержании Игоря Скорохода. На тот момент он в военкомате уже не работал – уволился по собственному желанию. Это произошло накануне празднования Дня Победы, тогда же мужчина попал в руки оперативников.
Раскрыть аферы Скорохода удалось сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. Именно они изучили базу данных умерших ветеранов и нашли существенные несостыковки. Оказалось, что на многих заявлениях на выплату затрат на надгробные памятники не было фотографий могил. Речь идет о компенсации денег, которые были потрачены на установку памятников умершим ветеранам. Данная процедура в России существует уже давно, ее правила прописаны в законе за подписью Президента России Владимира Путина и в приказах Минобороны.
Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление в военный комиссариат и приложить к нему чек со всеми затратами. Также нужно предоставить свидетельство о смерти ветерана, его удостоверение. Для доказательств существования надгробия нужно предоставить фото. Но, как установило следствие, более чем на 500 надгробий документы оказались липовыми. Проще говоря, их вовсе не существовало.
По версии следствия, именно Игорю Скороходу в 2012 году пришла идея получать компенсации за надгробия и присваивать эти деньги. Он и его сообщники придумывали данные ветеранов: имена, фамилии. Они готовили фальшивые документы и от имени несуществующих лиц подавали заявления на компенсации в военкомат. Под этими заявлениями Скороход ставил свою подпись и отправлял их на обработку.
Следом за Скороходом в руки оперативников попал владелец похоронных бюро Борис Тутаев. Еще один подельник – Вадим Муслимов ударился в бега. К слову, именно он занимался обналичиванием денег. Как только стало известно об уголовном деле в отношении Скорохода, мужчина уехал за границу. Сейчас он находится в международном розыске.
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