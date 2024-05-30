«Нарисовали» надгробий на 38 млн: за что лишился звания и сел экс-сотрудник Военкомата РТ

Игоря Скорохода и Бориса Тутаева признали виновными в мошенничестве и приговорили к реальным срокам

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Звания подполковник – лишить»

Советский суд Казани вынес приговор по делу об аферах с установкой надгробных памятников ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий. Экс-начальника отдела социального обеспечения Татарстанского военкомата Игоря Скорохода и владельца нескольких похоронных бюро Бориса Тутаева признали виновными в мошенничестве и приговорили к реальным срокам.

«Игоря Скорохода признать виновным и приговорить к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением звания подполковника. Бориса Тутаева приговорить к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима», — объявил судья.

Кроме того, судья постановил удовлетворить гражданский иск Министерства обороны РФ на сумму 38 миллионов рублей и взыскать эту сумму с Тутаева и Скорохода. Отдельно суд постановил взыскать со Скорохода еще полтора миллиона за махинации с уменьшением срока выхода на пенсию для его знакомого.

Адвокаты подсудимых рассказали «Татар-информу», что с приговорами для своих подзащитных не согласны – Игорь Скороход полностью не признал вину, Тутаев признал ее частично. Оба намерены обжаловать решение суда.

Это дело Советский суд Казани начал рассматривать в январе 2022 года Фото: © «Татар-информ»

«Получали деньги за надгробия ветеранам, которых никогда не существовало»

Это дело Советский суд Казани начал рассматривать в январе 2022 года. Первая информация о махинациях с установкой надгробий появилась за два года до этого – тогда стало известно о задержании Игоря Скорохода. На тот момент он в военкомате уже не работал – уволился по собственному желанию. Это произошло накануне празднования Дня Победы, тогда же мужчина попал в руки оперативников.

Раскрыть аферы Скорохода удалось сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. Именно они изучили базу данных умерших ветеранов и нашли существенные несостыковки. Оказалось, что на многих заявлениях на выплату затрат на надгробные памятники не было фотографий могил. Речь идет о компенсации денег, которые были потрачены на установку памятников умершим ветеранам. Данная процедура в России существует уже давно, ее правила прописаны в законе за подписью Президента России Владимира Путина и в приказах Минобороны.

Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление в военный комиссариат и приложить к нему чек со всеми затратами. Также нужно предоставить свидетельство о смерти ветерана, его удостоверение. Для доказательств существования надгробия нужно предоставить фото. Но, как установило следствие, более чем на 500 надгробий документы оказались липовыми. Проще говоря, их вовсе не существовало.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, именно Игорю Скороходу в 2012 году пришла идея получать компенсации за надгробия и присваивать эти деньги. Он и его сообщники придумывали данные ветеранов: имена, фамилии. Они готовили фальшивые документы и от имени несуществующих лиц подавали заявления на компенсации в военкомат. Под этими заявлениями Скороход ставил свою подпись и отправлял их на обработку.

Следом за Скороходом в руки оперативников попал владелец похоронных бюро Борис Тутаев. Еще один подельник – Вадим Муслимов ударился в бега. К слову, именно он занимался обналичиванием денег. Как только стало известно об уголовном деле в отношении Скорохода, мужчина уехал за границу. Сейчас он находится в международном розыске.