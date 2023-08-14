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Нариман, Элис и Сафира вошли в топ наиболее редких имен для новорожденных в Казани
За прошедшую неделю в Казани родились 367 детей. Мальчиков оказалось больше, чем девочек: 205 против 162, сообщает мэрия столицы РТ.
Традиционно названы самые популярные и, наоборот, наиболее редкие имена, которые давали младенцам. С 7 по 13 августа родители чаще всего называли детей Львом, Аделем, Марселем, Ильей и Камилем, Валерией, Марьям и Эмилией. Реже всего встречались Дияз, Салих, Сибгат, Нариман, Дилия, Элис и Сафира.
Как добавили в Управлении ЗАГС, за семь дней в городе поженились 346 пар.
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