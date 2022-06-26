Наравне с Сочи: Казань вошла топ-3 самых красивых российских городов

Фото: архив ИА "Татар-информ"

Столица Татарстана заняла третье место в рейтинге самых красивых российских городов. Соответствующий опрос среди более 2 тыс. человек из регионов РФ провел сервис Работа.ру.

Топ возглавил Санкт-Петербург, набрав 51% голосов, на втором месте — Москва, которую отметили 31% респондентов. Третье место поделили Казань и Сочи, за них отдали по 29% голосов.

«Красоту Казани видят в архитектуре (61%), природе и ландшафте города (40%) и историческом наследии города (40%). Сочи ценят за природу (58%), набережные и места для прогулок (57%), а также парки и зоны отдыха (56%)», — говорится в исследовании.

Также в список вошли Калининград, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург и Владивосток и Тюмень.