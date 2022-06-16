«Нарастить потенциал территорий»: Минниханов провел заседание комиссии Госсовета по жилью

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел на полях XXV Петербургского международного экономического форума заседание комиссии Государственного совета РФ по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда». Обсуждалась инструменты для достижения национальной цели по вводу 120 млн кв. метров жилья в год. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

В приветственном слове помощник Президента РФ, секретарь Госсовета Игорь Левитин заметил, что для решения амбициозной задачи, поставленной главой государства Владимиром Путиным, — впервые за всю историю России решить жилищный вопрос, необходимо поддерживать ритмичную работу строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. Он напомнил, что это будет способствовать росту спроса на продукцию российских промышленных предприятий смежных отраслей, импортозамещению и в целом окажет положительное влияние на экономику регионов.

В свою очередь вице-премьер РФ, глава Правительственной комиссии по региональному развитию Марат Хуснуллин отметил важность сегодняшней повестки.

«Исторически сложилось, что строительная отрасль в нашей стране является драйвером ее развития. Основная миссия стратегии — продолжить эту традицию и создать по-настоящему комфортные условия проживания и жизнедеятельности для наших граждан», — сказал вице-премьер.

Хуснуллин подчеркнул необходимость системных решений, так как они позволят вывести инфраструктуру на новый уровень и внесут вклад в обеспечение экономического и технологического суверенитета страны, что особо важно в условиях санкционного давления.

«Мы впервые подошли к программе развития строительной отрасли и ЖКХ как к системной межотраслевой программе, мы учитываем все виды строительства, увязывая его с пространственным развитием, увязываем с финансовой системой, увязываем с условиями жизни каждого гражданина в каждом населенном пункте. То есть это комплексная программа развития инфраструктуры для жизни человека. Ключевая задача — создание комфортных условий жизнедеятельности наших граждан», — пояснил вице-премьер России.

Президент Татарстана как руководитель комиссии Госсовета РФ во время заседания доложил о ключевых направлениях развития ЖКХ.

Рустам Минниханов рассказал, что была проведена огромная работа по исполнению решений по итогам заседания президиума Госсовета в 2019 году. В частности, это переход на эскроу-счета в долевом строительстве. Сегодня в стране примерно 83% жилья строится по новым правилам. Кроме того, в рамках решения проблем обманутых дольщиков был создан соответствующий фонд. Принята программа по льготной ипотеке, в России уже выдано 776 тыс. таких кредитов на сумму 2,3 трлн рублей.

«Хотел бы поблагодарить Президента России Владимира Владимировича Путина за решение о продлении программы до конца текущего года», — добавил Минниханов.

Президент Татарстана обратил внимание, что принят закон о комплексном развитии территорий, который позволяет более эффективно использовать потенциал внутригородских пространств. Только в Татарстане после определения первоочередных территорий по комплексную застройку позволит дополнительно ввести 2,5 млн кв. метров нового жилья.

«Все эти меры позволили уже по итогам прошлого года ввести рекордный объем жилья в стране — 92,6 млн кв. метров. Татарстан впервые преодолел рубеж в 3 млн кв. метров», — проинформировал Рустам Минниханов.

«Как отметил Марат Шакирзянович [Хуснуллин], стройотрасль вносит весомый вклад в ВВП страны, сегодня это порядка 14,4 трлн рублей и 11% от общего ВВП. Для сохранения набранных темпов по строительства, а также для адаптации отрасли к новым реалиям сегодня также рассматриваем Стратегию развития стройотрасли и ЖКХ. Одним из ключевых направлений стратегии является улучшение жилищных условий. Для этого и для обеспечения ежегодного ввода 120 млн кв. метров жилья в соответствии с национальной целью требуется в 1,5 раза нарастить потенциал территорий. Сегодня это невозможно без внедрения инновационных технологий строительства, устранения административных барьеров, которые в свою очередь отражаются на продолжительности строительно-инвестиционного цикла», — сообщил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

«Отдельно в стратегии затрагивается вопрос развития кадрового потенциала отрасли, профессиональной трансформации, научной деятельности в строительстве. Особое внимание уделяется и современным тенденциям цифровой трансформации. Стратегией предусматривается комплексный подход в части решений по улучшению жилищных условий граждан — меры, направленные на защиту отдельных категорий граждан, восстановление прав граждан — участников долевого строительства, обеспечение устойчивого сокращения аварийного жилого фонда. Кроме того, сформулированы условия для удовлетворения спроса на новое жилье, в том числе по ипотечным программам и ИЖС (индивидуальному жилищному строительству — прим. Т-и). Также определены мероприятия по модернизации и развитию сферы ЖКХ для улучшения ее состояния и обеспечения жителей коммунальными услугами высокого качества», — уточнил Ирек Файзуллин.

Сегодня отрасль полностью переходит на долгосрочные пятилетние программы, которые позволят осуществлять опережающее проектирование и поэтапную реализацию объектов и мероприятий.

Среди инструментов для решения жилищного вопроса министр упомянул развитие индивидуального жилищного строительства. По итогам 2021 года доля ИЖС в общем объеме ввода жилья составила 53%, большая часть частных домов строится гражданами самостоятельно, в том числе с привлечением подрядных организаций. Стратегия развития стройотрасли и ЖКХ включает в себя комплекс мер, направленный на развитие индустриального способа строительства ИЖС. С 1 июня текущего года условия льготной ипотеки распространены на строительство дома «хозяйственным способом».