Напугав челнинку потерей денег из-за мошенников, аферисты похитили у нее более 700 тысяч

50-летней жительнице Челнов позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками банка. Они сообщили, что неизвестные лица из Хабаровска якобы пытаются снять с ее счета более полумиллиона рублей и оформить кредит на 300 тысяч.

Женщина испугалась потери денег и стала внимательно слушать рекомендации звонившего. Следуя его указаниям, она перевела на «безопасный счет» более 670 тысяч рублей и якобы застраховала эти деньги на более 170 тысяч рублей.

После этого мошенники прервали с ней связь, а когда женщина позвонила по настоящему номеру банка, то ей сообщили, что она стала жертвой аферистов. Она обратилась в полицию, где оценила причиненный ущерб в 730 тысяч рублей.

По аналогичной схеме злоумышленники обманули еще двух челнинок, одна из которых перевела им полмиллиона рублей, а вторая – 94 тысячи рублей. По всем случаям возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество».