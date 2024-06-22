Напротив Казанского Кремля открылось представительство главы Чечни в РТ

Фото: мэрия Казани

В Казани, в помещении Центрального стадиона, открылось представительство главы Чеченской Республики в Татарстане. Участие в церемонии приняли мэры Казани Ильсур Метшин и Грозного Хас-Магомед Кадыров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Представительство будет оказывать помощь населению, участвовать в обсуждении вопросов развития межрегиональных отношений.

Обращаясь к участникам мероприятия, Метшин назвал это событие «новой страницей братских взаимоотношений» между двумя регионами. Он поприветствовал главу Грозного и всех гостей и напомнил, что Раис РТ Рустам Минниханов очень ценит и уважает главу ЧР Рамзана Кадырова.

«Более 20 лет назад был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между нашими республиками, а 12 лет назад мы подписали договор с нашим братским гордом Грозным», — напомнил градоначальник.

В свою очередь, Хас-Магомед Кадыров вручил Ильсуру Метшину благодарственное письмо от главы Чечни за значительный вклад в развитие и укрепление межрегиональных и межнациональных отношений. Делегация республики, напомним, прибыла в столицу Татарстана для участия в Международном форуме городов стран БРИКС+, который прошел накануне. В рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между Грозным и Уфой, Набережными Челнами и Аргуном.

Помещение представительства было оборудовано в течение полутора месяцев. Ремонт выполнен в современном стиле с использованием национальных орнаментов. Здесь размещены ресепшен с зоной ожидания, кабинет приема с молельной комнатой, кухня и санузел.

«Ближе, чем Центральный стадион, другого помещения у нас нет, только мэрия Казани, поэтому ваш центр напротив казанского тысячелетнего Кремля. Пусть наша дружба растет, а квадратные метры — только маленькая часть нашего большого уважения к чеченскому народу. А за спиной будут дружеские футбольные команды „Ахмат“ и „Рубин“ всегда играть в ничью или выигрывать по отдельности. Побеждать между нами всегда должна только дружба», — добавил Метшин.

По данным исполкома, в настоящее время в Татарстане проживают свыше 300 представителей чеченского народа, а в ЧР — более полутора тысяч татар.

Хас-Магомед Кадыров выразил благодарность мэру Казани и Раису Татарстана.

«Для нас очень ценно и важно, что мы сегодня можем выстраивать братские отношения. Мы видим теплые отношения наших глав и народов. Передаю вам приветственные слова от Рамзана Кадырова. Пусть наши отношения с каждым днем будут крепнуть. Дальше — больше, как говорится», — заключил он.