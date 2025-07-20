Направляющимся в Крым посоветовали искать альтернативы Керченскому мосту

Крымский мост

Фото: kremlin.ru

Российский союз туриндустрии посоветовал туристам выбирать альтернативные Керченскому мосту способы добраться до Крыма, включая железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу союза.

В РСТ отметили, что перед Крымским мостом со стороны Тамани образовалась крупная пробка, а со стороны полуострова движение также затруднено, и это приводит к существенному увеличению времени ожидания.

«Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендует путешественникам рассмотреть альтернативные способы проезда на полуостров, включая железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты», – заявили в союзе.

Кроме того, в организации посоветовали водителям заранее запастись водой и необходимыми вещами на случай длительных задержек в дороге.

По данным информационного центра о ситуации на транспортном переходе, в 17 часов по Москве очередь со стороны Тамани включала 897 машин. Там время ожидания составляет около трех часов.

При этом очередь перед пунктом досмотра со стороны Керчи состояла к указанному моменту из 354 транспортных средств. Здесь водителям приходится ждать около часа.