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Ру Тат
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Общество
2 декабря 2022  13:51

Каток на «Ак Барс Арене» дети мобилизованных смогут посещать бесплатно по карте «Батыр»

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Завтра около стадиона «Ак Барс Арена» открывается каток под открытым небом. Дети мобилизованных казанцев смогут посещать его бесплатно по карте «Батыр». Проход на каток будет для них бесплатным, но только со своими коньками.

Каток под открытым небом благодаря особой технологии заливки будет работать при любых погодных условиях, отмечает пресс-служба казанской мэрии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на открытии катка горожан ждет праздничная программа.

Работать каток будет в будние дни с 17.00 до 22.00 с выдачей коньков до 21.00, в выходные – с 10.00 до 23.00, прокат коньков – до 22.00. Прокат для взрослых обойдется в 200 рублей в час, для детей до 14 лет – 150 рублей в час.

Напомним, выдача пластиковых карт «Батыр», подтверждающих льготы для детей мобилизованных, началась в октябре. Чтобы получить пластиковую карту, родителям нужно обратиться в администрацию района по месту прописки с паспортом и свидетельством о рождении ребенка. По ней также можно ездить в общественном транспорте и получать бесплатное двухразовое питание в школах.

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