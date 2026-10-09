Волейболистка стала звездой соцсетей из-за внешности – ФОТО

Фото: соцсети Мерьем Джаббароглу

Турецкая волейболистка Мерьем Джаббароглу неожиданно для самой себя стала звездой социальных сетей. Известность 20-летней спортсменке, наполовину турчанке, наполовину русской, принесли, впрочем, не успехи в волейболе, а ее внешность.

Фото: соцсети Мерьем Джаббароглу

Фотографии, которые выкладывает девушка, привлекли к ней множество подписчиков. Некоторые из интернет-поклонников уже успели предложить волейболистке выйти за них замуж.

Взрывному росту популярности либеро «Бодрумспора» поспособствовал снимок в форме своей команды, опубликованный ею 3 октября перед матчем с «Каршиякой». Теперь Джаббароглу рассказала о том, как относится к неожиданной известности и к чему стремится, турецкому Doğan News Agency.

Фото: соцсети Мерьем Джаббароглу

«Я не ожидала такого, я была удивлена. В соцсетях всё может распространиться мгновенно. Могут приходить и хорошие, и плохие комментарии. Поэтому я старалась не читать и не смотреть. <...> Я не ожидала; я поделилась этой фотографией, когда вместе с подругой ела курицу с рисом», – призналась спортсменка.

Мерьем поведала о своем происхождении: ее мать русская, а отец – выходец из Йозгата в Центральной Анатолии. Впрочем, выросла она в Анкаре и считает себя коренной жительницей столицы Турции. Своей заветной целью она назвала выступление за национальную сборную (прежде, в 2021 году, она уже входила в состав национальной команды U16).

Фото: соцсети Мерьем Джаббароглу

«Мне больше нравится сосредотачиваться на краткосрочных планах, а не на долгосрочных. Сейчас я прежде всего думаю о том, чтобы провести хороший сезон вместе с товарищами по команде, без травм. Затем планирую двигаться шаг за шагом», – отметила спортсменка.

«Все наши игроки в национальной сборной – пример для подражания. Потому что они прекрасно представляют турецких женщин на мировой арене. Мечта каждого спортсмена – носить форму национальной сборной», – подчеркнула Мерьем Джаббароглу.

Фото: соцсети Мерьем Джаббароглу

Мерьем Джаббароглу родилась 14 февраля 2006 года в Анкаре, ее рост – 163 сантиметра. Ранее она выступала за «ТВФ Спор Лисеси», «МКЕ Анкарагюджю», «Алпет Зерен Спор» и команду U18 «Зерен Спор Кулюбю», а также за турецкие юношеские сборные. Сейчас спортсменка выступает за «Бодрум Беледиеси Бодрумспор» – эта команда играет в Первой женской волейбольной лиге Турции.