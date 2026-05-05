«Напитки Вместе» высадили 19 тыс. деревьев в заказнике «Голубые озера»

Компания «Напитки Вместе», крупнейший производитель напитков в России, организовала лесовосстановительную акцию в природном заказнике «Голубые озера» Республики Татарстан. Сотрудники казанского филиала совместно с профильными специалистами высадили более 19 тыс. сеянцев ели обыкновенной на участке площадью 5 гектаров. Акция призвана помочь сохранить местную экосистему и создать условия для ее устойчивого восстановления, снизив риски зарастания сорными видами.

Мероприятие состоялось в рамках собственной социальной программы «Нам здесь жить», направленной на развитие регионов присутствия. В 2026 году программа впервые дополнена проектами, связанными с восстановлением лесных экосистем. Такое направление соответствует задачам национальной цели развития РФ «Экологическое благополучие» в части обеспечения баланса выбытия и воспроизводства лесов.

Природный заказник «Голубые озера» – особо охраняемая территория и памятник природы, находящийся под государственной охраной с 1972 года. Свой особый статус он получил благодаря уникальным карстовым водоемам и богатому природному разнообразию: здесь встречаются разные лесные породы, а также более 90 видов водных и прибрежных растений. Работы здесь включают подготовку участка, отбор наиболее устойчивого материала, высадку сеянцев и последующее агротехническое сопровождение.

Для посадки выбрана ель обыкновенная – одна из наиболее распространенных и устойчивых хвойных пород, хорошо приспособленная к природным условиям разных регионов России. Возраст сеянцев – два-три года: в этот период молодые деревья демонстрируют наилучшую приживаемость при пересадке из питомников в лесничества.

«Для нас участие в таких проектах – это вклад в сохранение природного капитала региона и пример того, как экологическая ответственность бизнеса приобретает реальное содержание. Восстановление лесной экосистемы требует системной работы, поэтому проект в заказнике „Голубые озера“ включает как высадку сеянцев, так и последующее агротехническое сопровождение. Важно и то, что такие инициативы находят отклик у сотрудников и объединяют команду вокруг значимых для региона задач, поддерживая усилия по сохранению и восстановлению природной среды», – подчеркнул исполнительный директор казанского филиала компании «Напитки Вместе» Алексей Горбачев.

Этой весной сотрудники завода уже провели работы в Сквере медицинских работников на пересечении улиц Николая Ершова и Чехова, где высадили более 100 саженцев гортензий, покрасили скамейки и привели в порядок аллеи.

Компания «Напитки Вместе» реализует экологические инициативы во всех регионах своего присутствия, включая благоустройство и озеленение общественных пространств, развитие экологической инфраструктуры и вовлечение сотрудников в программы корпоративного экопросвещения и волонтерства, ориентированные на продвижение ответственного отношения к окружающей среде внутри компании.

«Нам здесь жить» – корпоративная социальная программа компании «Напитки Вместе». Ее цель – устойчивое развитие регионов присутствия компании, поддержка локальных сообществ и формирование комфортной городской среды. В рамках программы сотрудники традиционно участвуют в субботниках, благоустройстве общественных территорий, озеленении и установке малых архитектурных форм.

