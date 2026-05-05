Напитки, питание и гостиница: Минтранс РФ напомнил права пассажиров при задержках рейсов

Министерство транспорта России напомнило пассажирам об их правах при задержке авиарейсов на фоне временных ограничений, введенных в ряде аэропортов страны из соображений безопасности. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее во вторник ведомство сообщило, что такие меры затронули несколько авиагаваней: по состоянию на 14:00 мск на прилет и вылет были закрыты шесть аэропортов.

При ожидании вылета более двух часов пассажирам должны предоставить прохладительные напитки. Если задержка превышает четыре часа, им полагается горячее питание.

Кроме того, при задержке более двух часов пассажиры имеют право на два телефонных звонка или отправку двух сообщений по электронной почте. В случае более длительного ожидания – от восьми часов днем или от шести часов ночью – авиакомпания обязана обеспечить размещение в гостинице.