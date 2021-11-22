Написавший учебники на татарском языке доцент КГАСУ Рашит Шакирзянов умер от Covid-19

От последствий Covid-19 скончался главный редактор журнала «Фэн һэм тел» («Наука и язык»), доцент Казанского государственного архитектурно-строительного университета Рашит Шакирзянов. Об этом сообщил на своей странице в Facebook старший научный сотрудник института истории им. Марджани, кандидат физико-математических наук Марат Лотфуллин.

«Умер от ковида главный редактор научно-информационного журнала на татарском языке “Фэн хэм тел” (“Наука и язык”), издававшийся в течение 17 лет, Шакирҗанов Рәшит Әглиевич. Большая потеря для высшей школы», – написал Лотфуллин.

Рашит Шакирзянов – автор и соавтор более 150 научных, методических и популярных публикаций. Работал по темам «Методы и пути преподавания строительной механики», «Научно-методические проблемы обучения на татарском языке», автор учебника «Строительная механика» и соавтор учебников «Строительные материалы» и «Физика» на татарском языке.

Он занимался составлением словарей, усовершенствованием терминологии и научного стиля татарского языка. Являлся редактором многих книг, учебных и методических пособий, в том числе Татарского энциклопедического словаря и Татарской энциклопедии.