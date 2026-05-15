Напарник Сафонова по «ПСЖ» Шевалье не попал в заявку на ЧМ

Сборная Франции по футболу накануне огласила состав на мундиаль. Но из трех вратарей не нашлось места коллеге Матвея Сафонова по «ПСЖ» Люка Шевалье. Тройка голкиперов выглядит так: Майк Меньян («Милан», Италия), Робин Риссер («Ланс»), Брис Самба («Ренн»).

В защите выбор Дидье Дешама пал на следующих игроков: Люка Динь («Астон Вилла», Англия), Мало Гюсто («Челси», Англия), Люка Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Ибраима Конате («Ливерпуль», Англия), Жюль Кунде («Барселона», Испания), Максанс Лакруа («Кристал Пэлас», Англия), Вильям Салиба («Арсенал», Англия), Дайот Упамекано («Бавария», Германия).

В полузащите: Нголо Канте («Фенербахче», Турция), Ману Коне («Рома», Италия), Адриен Рабьо («Милан», Италия), Орельен Тчуамени («Реал», Испания), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).

Нападение: Магнес Аклиуш («Монако»), Брэдли Барколя («ПСЖ»), Раян Шерки («Манчестер Сити», Англия), Усман Дембеле («ПСЖ»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас», Англия), Килиан Мбаппе («Реал», Испания), Майкл Олисе («Бавария», Германия), Маркус Тюрам («Интер», Италия).

Французы на групповом этапе чемпионата мира сыграют в группе I с Сенегалом, Ираком и Норвегией.