Нападающий «Зенита» Кассеьрра может перейти в «Севилью»

Фото: fc-zenit.ru

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра может перейти в «Севилью». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Испанская команда запросила информацию об условиях перехода колумбийца. Сам Матео готов покинуть Санкт-Петербург и рассматривает все предложения, сообщает источник.

Напомним, Кассьерра выступает за «Зенит» с 2022 года. С «сине-бело-голубыми» он дважды взял чемпионство, а также один раз Кубок и трижды Суперкубок России.