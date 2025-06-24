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На главную ТИ-Спорт 24 июня 2025 18:27

Нападающий «Зенита» Кассеьрра может перейти в «Севилью»

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Нападающий «Зенита» Кассеьрра может перейти в «Севилью»
Фото: fc-zenit.ru

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра может перейти в «Севилью». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Испанская команда запросила информацию об условиях перехода колумбийца. Сам Матео готов покинуть Санкт-Петербург и рассматривает все предложения, сообщает источник.

Напомним, Кассьерра выступает за «Зенит» с 2022 года. С «сине-бело-голубыми» он дважды взял чемпионство, а также один раз Кубок и трижды Суперкубок России.

#фк зенит #премьер-лига #спорт #футбол
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