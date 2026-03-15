Нападающий ХК «Сочи» объяснил поражение от «Ак Барса»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Нападающий ХК «Сочи» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал поражение команды от «Ак Барса» со счетом 0:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ и высказался о словах форварда казанской команды Александра Барабанова, который заявил, что сочинцы будто доигрывали сезон. Его слова приводит «Чемпионат».

Кагарлицкий отметил, что команда сыграла хорошо во втором и третьем периодах, но очки не удалось заработать. По его словам, проблема заключалась в реализации моментов: то штанга, то вратарь соперника, то оборона «Ак Барса», которая отличается системностью и стабильностью. В итоге хорошие голевые шансы сочинцы не использовали, и забивать не хватило реализации.

Относительно высказывания Барабанова, что в игре сочинцев ощущался «летний хоккей» и отсутствовал азарт, Кагарлицкий заявил, что с таким мнением не согласен. Он подчеркнул, что игроки «Сочи» выходят на лед всегда ради победы, играют за команду, город и свое будущее. В раздевалке, по его словам, нет уныния, а моменты доминирования в зоне соперника во втором и третьем периодах показывают, что команда боролась до конца.

«Если бы мы вышли с настроем, как у летнего хоккея, мы бы не доминировали в их зоне больше половины матча. Поэтому я не согласен с такой оценкой нашей игры», – пояснил Кагарлицкий.