Нападающий ХК «Нефтехимик» похвалил нижнекамских болельщиков

Нападающий нижнекамского ХК «Нефтехимик» Сергей Купцов дал клубной пресс-службе свой комментарий после домашней победы над ярославским «Локомотивом» (1:0), признав результат закономерным.

Прежде всего, форвард отметил надежную игру вратаря хозяев Судницина: «Мы здорово сыграли. Судницин — просто красавчик! Подтащил все. У нас были командные действия. Мы не старались играть от обороны, а навязывали свою игру, играли агрессивно в атаке. Результат закономерен».

Комментируя свой полноценный контракт, заключенный сегодня, Сергей был лаконичен: «Всегда хочется большего, но команда выигрывает. Очки набираются. Все хорошо. Будем работать».

Первый матч в Нижнекамске очень понравился Купцову: «Впечатления отличные. Намного лучше, чем играть на выезде. Чувствуется энергетика болельщиков. Я был приятно удивлен, что собирается столько болельщиков в наши, коронавирусные, времена. Тут классно! Приятно играть».

Форвард рассказал, кому достался медальон с волком, приз лучшему игроку команды: «Мы Саше (Судницину – прим. Т-и) говорили "Оставь себе", а он "Нет, нет" и отдал Рональду Кноту. Он сегодня от своих ворот забил».