Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин дисквалифицирован на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ вынес решение по инциденту, произошедшему в матче между «Северсталью» и нижегородским «Торпедо». Нападающий гостей Алексей Кручинин наказан за грубое нарушение правил.

Как сообщает пресс-служба лиги, комитет оставил без изменений наказание, примененное к форварду по пункту 1.2.2 статьи 29 Дисциплинарного регламента (атака в голову или шею). Кручинин дисквалифицирован на один матч и подвергнут денежному штрафу.

Инцидент произошел на шестой минуте второго периода: хоккеист «Торпедо» жестко ударил в борт нападающего «Северстали» Илью Иванцова. После этого у игрока череповецкой команды появилась кровь на лице. Арбитры встречи после видеопросмотра удалили Кручинина до конца матча. Видео эпизода доступно на официальном сайте КХЛ.