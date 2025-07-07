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На главную ТИ-Спорт 7 июля 2025 18:13

Нападающий Толчинский покинул СКА

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Нападающий Толчинский покинул СКА
Фото: ska.ru

Нападающий СКА Сергей Толчинский покинул петербургский клуб. Об этом сообщает пресс-служба «армейцев с Невы».

Контракт был расторгнут по обоюдному соглашению сторон, сообщает источник.

Напомним, Толчинский выступал за СКА с 2023 года. Ранее Сергей выступал за такие клубы, как ЦСКА и «Авангард». С ними он взял Кубок Гагарина – в 2019-м с «армейцами», а в 2021-м – с «ястребвами».

СКА финишировал на седьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ сезона 2024/25. В первом раунде петербуржцы уступили московскому «Динамо» (2-4).

#ХК СКА #спорт #хоккей #кхл
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