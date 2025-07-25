Нападающий Суворов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым»

Фото: vmf.ska.ru

Белорусский нападающий Александр Суворов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». Об этом сообщает пресс-служба уфимской команды.

Контракт с Суворовым рассчитан на один год, сообщает источник.

Минувший сезон Александр начал в КХЛ, выступая за «Сочи», где отыграл два матча. Оставшуюся часть сезона Суворов играл за «СКА-Нева», где отыграл 50 матчей, забросил 11 шайб и отдал 19 передач.

Напомним, «Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат минувшего сезона КХЛ на втором месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде команда Виктора Козлова победила «Сибирь», а во втором – «Спартак» (по 4-3). В полуфинале уфимцы уступили «Локомотиву» (1-4), впоследствии взявшему Кубок Гагарина.

Новый сезон для «Салавата» стартует 6 сентября выездным матчем с «Торпедо». Первая домашняя игра уфимцев состоится 12 сентября, где клуб встретится с «Автомобилистом».