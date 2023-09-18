Нападающий «Стрелы» Виталий Живатов назвал ключевой момент в финале Кубка России

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Нападающий«Стрелы» Виталий Живатов высказался о победе казанской команды в Кубка России по регби. В решающем поединке казанцы обыграли «Красный Яр».

«В финале не важно, кто у тебя в соперниках. Это игра, которая проходит здесь и сейчас. Наша команда была готова к этому, внутри мы ощущали, что можем быть фаворитами матча. Ключевой момент игры? В спорте даже ведя в 30 очков ты не можешь быть уверен в победе. «Красный Яр» всегда борется до конца. Лично для меня некоторое успокоение пришло, когда повели в 8 очков. Было понимание, что если мы сейчас спокойно будем контролировать мяч, то победим.

Мандража не было, перед каждой игрой мы настраиваемся, но, конечно, некоторое, волнение всегда присутствует. Мандраж это скорее для более молодых игроков. Был особый настрой, все-таки там огромный стадион, более 11 тысяч зрителей. И атмосфера ощущалась еще до начала матча», – передает слова Живатова корреспондент «ТИ-Спорт».

Сегодня команда вернулась из Москвы, в честь победы на железнодорожном вокзале Казани была организована праздничная встреча болельщиков и журналистов.

Накануне «Стрела» обыграла в финале Кубка России красноярский «Красный Яр» со счетом 23:12. Это первый трофей в истории казанской команды.