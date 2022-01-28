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Спорт
28 января 2022  14:05
Дамир Садриев

Нападающий «Спартака» Виртанен обвиняется в сексуальном насилии пятилетней давности

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Форварду хоккейного «Спартака» Джейку Виртанену выдвинуто обвинение в сексуальном насилии. Об этом сообщает TSN.

По информации источника со ссылкой на департамент полиции Ванкувера, инцидент произошел в сентябре 2017 года, в то время как хоккеист еще выступал в составе «Ванкувера». При этом предполагаемая жертва обратилась в органы лишь четыре года спустя.

После обвинения «Ванкувер» отстранил хоккеиста от игр за основной состав команды и выставил на драфт отказов. После чего Виртанен подписал контракт с московским «Спартаком».

В этом сезоне на счету хоккеиста 16 очков в 36 матчах.

#кхл #хоккей
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