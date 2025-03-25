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На главную ТИ-Спорт 25 марта 2025 15:48

Нападающий СКА Кузнецов: «Хочется сыграть с «Трактором» во втором раунде»

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Нападающий СКА Кузнецов: «Хочется сыграть с «Трактором» во втором раунде»
Фото: ska.ru

Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал, что хочет сыграть с «Трактором» во втором раунде плей-офф КХЛ, выпускником которого он является.

«Хочется сыграть с «Трактором» во втором раунде. Такие ощущения, которые никогда не испытывал. Наконец-то настал хоккей плей-офф», – передает слова Кузнецова «Чемпионат».

Напомним, Евгений выступал за «Трактор» с 2009 по 2014 годы. С челябинским клубом он брал серебро и бронзу КХЛ, а также становился обладателем Кубка Континента.

СКА завершил регулярный чемпионат на седьмом месте в таблице Западной конференции. В первом раунде команда Романа Ротенберга встретится с московским «Динамо». Первая игра начнется 27 марта.

#ХК СКА #ХК Трактор #кхл #хоккей #спорт #плей-офф КХЛ
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