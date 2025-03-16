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На главную ТИ-Спорт 16 марта 2025 20:13

Нападающий СКА Кузнецов сказал, что скоро сможет играть

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Нападающий СКА Кузнецов сказал, что скоро сможет играть
Фото: ska.ru

Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал, что готов в скором времени вернуться на лед после восстановления.

«Скоро буду готов играть, когда разрешат», – передает слова Кузнецова «Чемпионат».

Напомним, в последний раз Кузнецов играл 22 февраля в матче с «Куньлунем» (4:6). С тех пор он восстанавливается после травм.

В данный момент «армейцы с Невы» идут на шестом месте в таблице Западной конференции. В следующем матче СКА сыграет с «Трактором». Встреча состоится 18 марта в 17:00 по мск.

#ХК СКА #кхл #хоккей #спорт
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