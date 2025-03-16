Нападающий СКА Кузнецов сказал, что скоро сможет играть

Фото: ska.ru

Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал, что готов в скором времени вернуться на лед после восстановления.

«Скоро буду готов играть, когда разрешат», – передает слова Кузнецова «Чемпионат».

Напомним, в последний раз Кузнецов играл 22 февраля в матче с «Куньлунем» (4:6). С тех пор он восстанавливается после травм.

В данный момент «армейцы с Невы» идут на шестом месте в таблице Западной конференции. В следующем матче СКА сыграет с «Трактором». Встреча состоится 18 марта в 17:00 по мск.