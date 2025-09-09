Фото: ska.ru

Нападающий СКА Джозеф Бландизи дисквалифицирован на один матч регулярного чемпионата. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Напомним, во вчерашнем матче с «Торпедо» (2:3 ОТ) форвард петербуржцев показал непристойный жест в адрес одного из хоккеистов нижегородцев.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Джозефа Бландизи по п.1.30. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к Судье или любому лицу), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – написано в заявлении пресс-службы КХЛ.

Джозеф Бландизи присоединился к СКА летом 2025 года.