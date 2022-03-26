Нападающий «Северстали» Иван Емец может вернуться в «Ак Барс»

Форвард Иван Емец может перейти из «Северстали» в «Ак Барс». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, 24-летний хоккеист может вернуться в казанский клуб уже в ближайшее межсезонье.

Напомним, перед стартом сезона 2021/22 Емец перешел в «Северсталь» из «Ак Барса» в обмен на права на нападающего «Сан-Хосе» Томаша Гертла.

В нынешнем сезоне хоккеист отметился 5 (4+1) результативными баллами в 23 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также 1 голевой передачей в 5 играх 1/8 финала Кубка Гагарина.

Стоит отметить, что, начиная с сезона 2017/18, хоккеист находился в системе клуба из Казани. Емец провёл за основную команду «Ак Барса» 18 игр, отметившись в них четырьмя заброшенными шайбами.