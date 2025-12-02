Нападающий «Рубина» Сиве оценил возможности «Зенита» в сезоне-2025/26

Фото: rubin-kazan.ru

Форвард «Рубина» Жак Сиве считает, что «Зенит» точно окажется в десятке по итогам сезоне-2025/26. Об этом французский нападающий заявил после матча 17 тура в рамках РПЛ в Санкт-Петербурге.

«Не могу назвать точное место «Зенита», выступай он в Лиге 1, но уверен, что он точно мог бы оказаться в первой десятке. Еврокубки? Чтобы это проверить, нужно пригласить «Зенит» во французский чемпионат», — сказал Сиве Metaraitings.

30 ноября «Рубин» уступил (1:0) «Зениту» в 17 туре российской Премьер-лиги в гостях. Единственным автором гола в этом матче стал защитник сине-бело-голубых бразилец Нино.

По итогам 17 встреч «Зенит» находится на 3 месте в турнирной таблице РПЛ с 36 очками, «Рубин» – на 7 строчке (23 очка). На счету лидера текущего чемпионата «Краснодара» – 37 очков.

6 декабря в рамках заключительного 18 тура перед зимнем перерывом в РПЛ «Рубин» сыграет против «Ростова» в Ростове-на-Дону, а «Зенит» – с «Акроном» в Санкт-Петербурге.