Нападающий «Рубина» о матче с ЦСКА: Надеюсь, эта победа даст нам пинка

Победа над ЦСКА должна положительно повлиять на следующие игры «Рубина». Таким мнением после матча, завершившегося победой казанцев (1:0), поделился автор победного гола Михаил Костюков.

«Эмоций очень много. Вы сами все видели: после матча все радовались, обнимались. Это потрясающие эмоции. Нам была необходима эта победа. Очень затянулась наша серия. У нас хорошая команда, но что-то было не то. Я надеюсь, что сегодняшняя победа даст нам пинка, чтобы мы и дальше действовали в том же духе», – рассказал он.

По словам футболиста, чтобы победить, «Рубину» нужно максимально выкладываться во время матча и играть в «свой футбол».

«Как нам говорит главный тренер Леонид Викторович [Слуцкий]: мы не сильнее никого в этой лиге и не слабее никого. Мы с каждой командой выходим, и у нас равные шансы. Поэтому в каждой игре нужно выкладываться на 110 процентов, и тогда у нас будет положительный результат», – заметил Михаил Костюков.

Комментируя гол, решивший исход матча, форвард отметил, что не переоценивает свой вклад в победу.

«Могу сказать от себя, что забил бы кто-то другой – я бы радовался не меньше. Это уже не важно, кто забил, как забил: головой, ногой, плечом. Главное – победа», – резюмировал он.