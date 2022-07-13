Нападающий «Рубина» Лисакович может перейти в «Крылья Советов»

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович может покинуть казанский клуб и перейти самарские «Крылья Советов». Об этом сообщает «Комсомольская Правда».

В клубе рассматривают вариант с подписанием игрока уже в текущее трансферное окно. Однако пока неизвестно будет ли это аренда или полноценный трансфер.

Напомним, что Виталий Лисакович перешел в «Рубин» этой зимой из «Локомотива» за 1,2 млн евро. За казанцев он вышел на поле 10 раз и забил 4 гола.