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Спорт
13 июля 2022  14:54

Нападающий «Рубина» Лисакович может перейти в «Крылья Советов»

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Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович может покинуть казанский клуб и перейти самарские «Крылья Советов». Об этом сообщает «Комсомольская Правда».

В клубе рассматривают вариант с подписанием игрока уже в текущее трансферное окно. Однако пока неизвестно будет ли это аренда или полноценный трансфер.

Напомним, что Виталий Лисакович перешел в «Рубин» этой зимой из «Локомотива»  за 1,2 млн евро. За казанцев он вышел на поле 10 раз и забил 4 гола.

#Рубин #Крылья Советов #футбол #РПЛ #первая лига
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