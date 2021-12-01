Нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович в этом году больше не сыграет за клуб

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович продолжает восстанавливаться от травмы колена и в этом году больше не выйдет на поле, сообщает Sport24 со ссылкой на агента игрока Юрия Горбатенко.

«К сожалению, Джордже в этом году „Рубину“ уже не помощник, он не сыграет в оставшихся играх чемпионата до перерыва. Уверен, если бы он был здоров и мог играть за клуб в этом сезоне, „Рубин“ минимум был бы в тройке», — сказал агент.

Напомним, что в последний раз Деспотович выходил на поле 2 октября в матче против «Нижнего Новгорода». Всего в этом сезоне форвард провел девять матчей, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей.