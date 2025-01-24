Нападающий «Рубина» Даку - в списке лучших игроков РПЛ по технико-тактическим действиям

Фото: rubin-kazan.ru

Форвард «Рубина» Мирлинд Даку попал в рейтинг лучших игроков первой части РПЛ по удачным технико-тактическим действиям в штрафной соперника. Об этом сообщает РУСТАТ.

Согласно статистике, албанец совершил 66 ТТД (49%), тем самым расположившись на седьмом месте рейтинга. Кроме Даку в рейтинг попали: Джон Кордоба («Краснодар», 84, 54%), Николай Комличенко («Ростов», 77, 49%), Антон Заболотный («Химки», 76, 47%), Роналдо («Ростов», 74, 49%), Манфред Угальде («Спартак», 70, 51%), Матео Кассьерра («Зенит», 68, 52%) и Тамерлан Мусаев (ЦСКА, 52, 50%).

В нынешнем сезоне Мирлинд Даку забил девять мячей в рамках Премьер-лиги, расположившись на третьем месте в списке лучших бомбардиров текущего розыгрыша РПЛ. Его опережают полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (10) и нападающий «Спартака» Угальде (15).

«Рубин» завершил первую часть РПЛ на восьмом месте в таблице.