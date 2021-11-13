Нападающий «Рубина» Андерс Дрейер дебютировал за сборную Дании

В матче девятого тура отборочного цикла к чемпионату мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре, между Данией и Фарерскими островами за хозяев впервые сыграл нападающий «Рубина» Андерс Дрейер.

Он появился на поле на 57-й минуте, заменив Андреаса Сков-Ольсена, который к этому времени уже успел отличиться.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу датчан, голы забили Сков-Ольсен, Брун-Ларсен и Мехле. Дрейер голевыми действиями не отметился.

Дания в своей группе идет на первом месте с максимальным результатом — девять побед в девяти матчах при 30 забитых и всего одном пропущенном мяче.