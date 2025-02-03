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На главную ТИ-Спорт 3 февраля 2025 12:16

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин задолжал налоговой 75 тыс. рублей

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин задолжал налоговой 75 тыс. рублей
Фото: nhl.com

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин задолжал Федеральной налоговой службе России 75 тыс. рублей. Об этом сообщает издание «Mash».

Зарплата россиянина, выступающего в НХЛ, по действующему контракту составляет около 1,1 млрд рублей в год.

У хоккеиста нет в России коммерческих предприятий, за исключением его благотворительного фонда. Если Панарин в ближайшее время не погасит долг, его счета могут заблокировать, а на него самого подать в суд.

#хоккей #спорт
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