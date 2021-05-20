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Ру Тат
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20 мая 2021  13:29

Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» примет участие в чемпионате мира по хоккею

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Новобранец ХК «Нефтехимик» защитник Лукаш Клок выступит за сборную Чехии на стартующем завтра в Риге чемпионате мира по хоккею.

Сборная Чехии сыграет в подгруппе А, где ее соперниками станут команды России, Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии. Завтра, 21 мая, чешская сборная сыграет с россиянами. Начало матча в 16:15.

Напомним, что 25-летний игрок обороны в конце прошлой недели подписал контракт с нижнекамским клубом. В минувшем сезоне Клок выступал за финский клуб «Лукко», который стал чемпионом Финляндии сезона-2020/2021. Клок набрав 21 (3+18) очко в 46 матчах чемпионата.

Ранее чешской хоккеист уже выступал в КХЛ. В сезоне-2018/2019 Клок играл за словацкий «Слован» и набрал 8 (1+7) очков в 54 матчах при показателе полезности «-21».

#чемпионат мира по хоккею #хк нефтехимик
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