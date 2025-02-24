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На главную ТИ-Спорт 24 февраля 2025 13:07

Нападающий «Нефтехимика» Хоружев – в списке лучших игроков недели КХЛ

Нападающий «Нефтехимика» Хоружев – в списке лучших игроков недели КХЛ
Фото: hcnh.ru

Нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев попал в список лучших игроков 24-й недели КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги в своем телеграм-канале.

За три игры форвард забросил две шайбы и заработал три очка. Помимо Никиты в список также попали вратарь Василий Демченко, защитник Ксавье Уэлле (оба – минское «Динамо») и нападающий Даниил Сероух («Сочи»).

Напомним, в последних трех матчах «Нефтехимик» победил «Ак Барс» и уступил ему (3:2, 2:3), а также обыграл лидирующий на «Востоке» «Трактор» (3:1).

В данный момент команда Олега Леонтьева идет на девятом месте в таблице Восточной конференции. В следующем матче нижнекамцы сыграют с «Амуром». Матч состоится 28 февраля в 12:00 по мск.

#ХК Нефтехимик #кхл #хоккей
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