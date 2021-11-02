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Спорт
2 ноября 2021  14:44
Cергей Гаврилов

Нападающий «Нефтехимика» признан лучшим форвардом КХЛ в октябре

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Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Марат Хайруллин признан лучшим форвардом КХЛ по итогам октября, информирует пресс-служба лиги.

25-летний Хайруллин признан лучшим нападающим впервые в карьере. В октябре он набрал 14 (9+5) очков в 12 матчах, стал лучшим снайпером октября с 9 шайбами, из которых две стали победными для его команды. Хайруллин нанес 44 броска, совершил 14 силовых приемов, заблокировал шесть бросков.

Хайруллин стал вторым нападающим «Нефтехимика», признанным лучшим нападающим месяца, первым был Рихард Гюнге в декабре 2017 года.

Марат Хайруллин, уроженец Волжска, выступает за «Нефтехимик» с 2015 года — 295 матчей, 101 очко (55 голов+46 передач). Юбилейное, сотое очко Марат набрал во вчерашнем домашнем матче с китайским «Куньлунем» (3:5).

#нефтехимик
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